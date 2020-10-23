السعودية | القبض على مواطن حاول تهريب 180 كجم من القات المخدر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القبض على مواطن حاول تهريب 180 كجم من القات المخدر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:25 صباحًا, 24 أكتوبر 2020 م المناطق - واس صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأن الدوريات التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان تمكنت ، -بفضل الله- ، من القبض على مواطن حاول تهريب كمية من القات المخدر، تزن (180) مئة وثمانين كيلوجراماً ، كانت مخفيّة في مركبته.

وتم استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المهرب والكمية المضبوطة مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

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