شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد 75٪.. أمير عسير يتابع ميدانيا السيطرة على حريق تنومة والان نبدء بالتفاصيل

وقف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، ميدانيا على أعمال الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة لإخماد حريق تنومة.

وأثنى الأمير تركي بن طلال على جهودهم وقال: "50 ساعة عمل متواصلة لأبطال الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة ضمن أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير لإخماد حريق تنومة.

وبلغت نسبة الإخماد لليوم الثالث من نشوب حريق تنومة 75-70 ٪ على مساحة قدرت بـ1200*1500م وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفرق الدعم المساندة.

وناقش الأمير تركي بن طلال مع فريق علمي من وزارة الزراعة خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة واستزراعها لتلافي الأضرار الناجمة عن حريق تنومة والذي مازالت أعمال مكافحته مستمرة.

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واقتصرت حتى الآن الأضرار الناجمة عن حريق تنومة على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أي أضرار بشرية أو مادية وفقًا للتقرير المعني برصد الحريق.

قسمت غرفة القيادة الميدانية لمواجهة حريق تنومة بتقسيم الحادث إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان إحترازيًا.

وأعدت غرفة القيادة الميدانية خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية.