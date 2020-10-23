شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب 180 كيلو قات مخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل
وتم استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المهرب والكمية المضبوطة مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.
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