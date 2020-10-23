الخطوط السعودية تزيد رحلاتها الدولية إلى 33 وجهة

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الخطوط السعودية أنها زادت عدد الوجهات الدولية لرحلاتها إلى 33 وجهة، وذلك للمسافرين المصرح لهم.

ونشرت الشركة على حسابها بموقع تويتر، جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية، وقالت: إن تلك الوجهات تشمل مدنا في الولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وآسيا وإفريقيا.

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وأضافت الخطوط السعودية أن القائمة الجديدة تشمل 6 مدن في الشرق الأوسط و13 في آسيا و8 في أوروبا والولايات المتحدة و6 في إفريقيا.

وتستخدم الخطوط السعودية أشعة UVC فوق البنفسجية لتعقيم مقاعد طائراتها، بالتعاون مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، لتوفير كافة وسائل السلامة والوقاية لضيوفها وموظفيها.

وتعمل التقنية الجديدة بحسب الخطوط السعودية من خلال إطلاق أشعة فوق البنفسجية لتعقيم أسطح المقصورة، خلال عشر دقائق في مقصورة متوسطة الحجم بالكامل، كما يقوم الجهاز بتعقيم جانبي المقصورة في نفس الوقت، وتجمع هذه التقنية بين الكفاءة وسرعة الإنجاز، ما تعد خطوة ضمن سلسلة من عمليات التعقيم التي تقوم بها “السعودية” لتأمين أعلى معايير السلامة.



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