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القبض على مواطن حاول تهريب 180 كجم قات في جازان
كانت مخفيّة في مركبته وضبطها حرس الحدود
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن حرس الحدود القبض على مواطن حاول تهريب 180 كجم من القات المخدر في جازان.
وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأن الدوريات التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان تمكنت، من القبض على مواطن حاول تهريب كمية من القات المخدر، تزن (180) مئة وثمانين كيلوجراماً ، كانت مخفيّة في مركبته.
وتم استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المهرب والكمية المضبوطة مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.
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