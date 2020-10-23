محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة سجَّلت إسبانيا 231 حالة وفاة و19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34752 حالة منذ بدء الأزمة الصحية.فيروس كورونا الجديد إسبانيا إسبانيا .. 19851 إصابة بفيروس كورونا و231 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-23 سجَّلت إسبانيا 231 حالة وفاة و19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34752 حالة منذ بدء الأزمة الصحية. Advertisements 23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 10:39 PM ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة سجَّلت إسبانيا 231 حالة وفاة و19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34752 حالة منذ بدء الأزمة الصحية. ، إسبانيا .. 19851 إصابة بفيروس كورونا و231 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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