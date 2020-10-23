محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412 سجّلت لبنان 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 68479 إصابةً. وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 559 وفاة، بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.فيروس كورونا الجديد لبنان لبنان تسجّل 1534 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-23 سجّلت لبنان 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 68479 إصابةً. وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 559 وفاة، بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة. Advertisements 23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 10:33 PM إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412 إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412 سجّلت لبنان 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 68479 إصابةً. وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 559 وفاة، بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة. ، لبنان تسجّل 1534 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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