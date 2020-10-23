، كورونا بالعربي.. 3685 إصابة جديدة بالمغرب و1.563 بالإمارات ،

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سجَّلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1.563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 122.273 حالة إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم وفاة مصاب بالفيروس في البلاد؛ ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 475 حالة.
فيما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها منذ ظهور الجائحة 190 ألفًا و416 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 73 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3205 حالات وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 157 ألفًا و175، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 30036.فيروس كورونا الجديد المغرب الإمارات
كورونا بالعربي.. 3685 إصابة جديدة بالمغرب و1.563 بالإماراتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-23
سجَّلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1.563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 122.273 حالة إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم وفاة مصاب بالفيروس في البلاد؛ ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 475 حالة.
فيما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها منذ ظهور الجائحة 190 ألفًا و416 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 73 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3205 حالات وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 157 ألفًا و175، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 30036.
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
10:11 PM
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجَّلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1.563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 122.273 حالة إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم وفاة مصاب بالفيروس في البلاد؛ ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 475 حالة.
فيما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها منذ ظهور الجائحة 190 ألفًا و416 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 73 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3205 حالات وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 157 ألفًا و175، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 30036.
، كورونا بالعربي.. 3685 إصابة جديدة بالمغرب و1.563 بالإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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