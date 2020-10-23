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سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 91 وفاة و19143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى وصول العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 37059 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 484869 حالةً.
يأتي هذا فيما سجلت اليونان عشر حالات وفاة، و841 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 559 حالة وفاة و29057 إصابة بالفيروس التاجي.فيروس كورونا الجديد إيطاليا اليونان
كورونا أوروبياً .. 19143 إصابة جديدة بإيطاليا و841 باليونانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-23
سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 91 وفاة و19143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى وصول العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 37059 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 484869 حالةً.
يأتي هذا فيما سجلت اليونان عشر حالات وفاة، و841 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 559 حالة وفاة و29057 إصابة بالفيروس التاجي.
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
10:09 PM
91 حالة وفاة في الأولى وعشر حالات بالثانية
سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 91 وفاة و19143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى وصول العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 37059 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 484869 حالةً.
يأتي هذا فيما سجلت اليونان عشر حالات وفاة، و841 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 559 حالة وفاة و29057 إصابة بالفيروس التاجي.
، كورونا أوروبياً .. 19143 إصابة جديدة بإيطاليا و841 باليونان ،
المصدر : الخليج 365
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