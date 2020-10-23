محمد بن مسعود - الدمام - تترقب جماهير نادي النصر صدور قرار رسمي من إدارة فريقها بإقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا عقب فشل الفريق في تحقيق أي نتيجة إيجابية في مباراتَي الدوري الماضيتَين. وأكدت مصادر قريبة الصلة للغاية بالأحداث داخل النادي العاصمي أن الإدارة قد استقرت بالفعل على إقالة المدرب البرتغالي، وتوجيه الشكر له. وسيقود المدرب الكرواتي ألين هورفارت تدريبات الفريق لحين إتمام التعاقد مع مدير فني جديد يتولى المهام الفنية. وقالت مصادر إن إدارة النصر تنوي التعاقد مع مدير فني الخليج 365 له العمل في الدوري السعودي، وله تاريخ جيد في المسابقة. ويظهر بقوة اسم البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السابق والعين الإماراتي الحالي.النصر 23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 11:27 PM Advertisements "التعاون" كتب نهاية مشوار "فيتوريا" مع "النصر" "التعاون" كتب نهاية مشوار "فيتوريا" مع "النصر" تترقب جماهير نادي النصر صدور قرار رسمي من إدارة فريقها بإقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا عقب فشل الفريق في تحقيق أي نتيجة إيجابية في مباراتَي الدوري الماضيتَين. وأكدت مصادر قريبة الصلة للغاية بالأحداث داخل النادي العاصمي أن الإدارة قد استقرت بالفعل على إقالة المدرب البرتغالي، وتوجيه الشكر له. وسيقود المدرب الكرواتي ألين هورفارت تدريبات الفريق لحين إتمام التعاقد مع مدير فني جديد يتولى المهام الفنية. وقالت مصادر إن إدارة النصر تنوي التعاقد مع مدير فني الخليج 365 له العمل في الدوري السعودي، وله تاريخ جيد في المسابقة. ويظهر بقوة اسم البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السابق والعين الإماراتي الحالي. الكلمات المفتاحية ، "التعاون" كتب نهاية مشوار "فيتوريا" مع "النصر" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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