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صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأن الدوريات التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن؛ حاول تهريب كمية من القات المخدر، تزن (180) مئة وثمانين كيلوجرامًا، كانت مخفية في مركبته.
وتم استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المهرِّب والكمية المضبوطة مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سدًّا منيعًا في وجه كل مَن يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.
حرس الحدود جازان
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 11:16 PM
تم استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المهرِّب والكمية المضبوطةحرس الحدود يطيح بمواطن حاول تهريب (180) كجم قات مخدر بجازان
صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأن الدوريات التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن؛ حاول تهريب كمية من القات المخدر، تزن (180) مئة وثمانين كيلوجرامًا، كانت مخفية في مركبته.
وتم استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المهرِّب والكمية المضبوطة مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سدًّا منيعًا في وجه كل مَن يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.
، حرس الحدود يطيح بمواطن حاول تهريب (180) كجم قات مخدر بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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