شكرا لمتابعة خبر عن 4 وثائق يُمكن الإبلاغ عنها عبر "أبشر" عند فقدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر، والتي منها "بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة الميلاد، شهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة".
وتتضمن الخطوات الآتي: " الدخول عبر حسابك في أبشر، اختيار خدماتي، الأحوال المدنية، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، تعبئة البيانات المطلوبة، حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد".
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