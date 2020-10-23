شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية ترفع عدد الوجهات العالمية إلى 33 للمسافرين المصرح لهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشفت الخطوط الجوية السعودية عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية للفئات المستثناة والمصرح لهم بالسفر. كشفت الخطوط الجوية السعودية عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية للفئات المستثناة والمصرح لهم بالسفر. وقالت الخطوط السعودية أن رحلاتها ستكون لـ 33 وجهة حتى الآن، من بينها 12 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وهي أبوظبي ودبي والمنامة وعمان والكويت والقاهرة والخرطوم وتونس ونيروبي والإسكندرية وأديس أبابا وبيروت. وأشارت الخطوط السعودية إلى أن الرحلات تتضمن إسطنبول وأمستردام وباريس وفرانكفورت ولندن وواشنطن ومدريد وميلان.

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