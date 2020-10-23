شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحبيب: «الأطفال ذوي الإعاقة الأكثر عرضه للتحرش و 3 دوافع تحرك المتحرش» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الطب النفسي؛ الدكتور طارق الحبيب، إن الأطفال ذوي الإعاقة الأكثر عرضه للتحرش عن غيرهم؛ لسهولة السيطرة عليهم.

وأضاف "الحبيب " في تصريحات تلفزيونية أن هناك 3 أعراض ظاهرية يعاني منها الطفل بعد تعرضه للتحرش، وهي عدم رغبته في التحدث عن الأمر وتجنبه للذهاب إلى المكان الذي شهد الواقعة، ورؤية الواقعة تمر في خياله باستمرار.

ولفت إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون المتحرش قد مرّ بنفس الخبرة، لكن الرغبة الجنسية قد تكون محركا طبيعيا.

وتابع :" بعض المتحرشين قد يكون لديه اضطراب، وبعضهم لديه رغبة جنسية أقوى من تدينه وأخلاقه، والبعض شخصيته سيكوباتيه تتلذذ بالإيذاء..".