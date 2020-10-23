شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الحج والعُمرة يوضح الإجراءات التي ستواجه ملغي تصاريح العمرة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور عمرو المداح، عن الإجراءات التي ستواجه ملغي تصاريح العمرة.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشخص لا يستطيع أخذ تصريح للعُمرة حتى ينتهي من العمرة التي أخذ بالفعل تصريح لها.

وأشار إلى أن الإجراءات التي ستواجه ملغي تصاريح العمرة، أن الوزارة قررت إعطاء حرية تغيير المواعيد أو إلغاء موعد العُمرة للمعتمرين، حتى لا يُفضل الأشخاص القدوم لأداء العُمرة على الرغم من ظهور أعراض كورونا عليه؛ خوفًا من عدم التمكّن من أداء العُمرة مرة أخرى.

ويتم إصدار تصريح العمرة عبر الخطوات التالية: تحديد نوع التصريح المطلوب، تحديد الوقت والتاريخ المناسب، تحديد نقطة التجمع والانطلاق منها للحرم، وذلك من خلال تطبيق "اعتمرنا".