المرور يوضح 7 شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصي

منها إتمام 18 عامًا

حددت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة شروط إصدار رخصة القيادة الخصوصي. وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن إصدار رخصة القيادة الخصوصي تتطلب إتمام سن الـ18، وأن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها. ومن بين الشروط أيضًا، السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة، ودفع الرسوم، وتسديد المخالفات إن وجدت، ويتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين، وفقًا للإدارة العامة للمرور. اقرأ أيضا: المرور: الالتزام بالإشارة الضوئية يعد مخالفة في هذه الحالة المرور يحذّر من تجاوز «كتف الطريق»: تهديد ومخالفة

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