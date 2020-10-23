طبيب: العملات الورقية تحمل كورونا لمدة 3 أيام والمعدنية 7

حذّر الدكتور ناصر توفيق، الاستشاري وأستاذ التخدير بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، من خطورة التعامل بالعملات الورقية والمعدنية؛ لاحتمالية نقلها لعدوى فيروس كورونا المستجد.

6\دوقال توفيق في تصريحات لقناة «الإخبارية»: إن الأبحاث تشير إلى أن العملات الورقية قد تحمل فيروس كورونا 3 أيام، أما المعدنية قد تحمل الفيروس 7 أيام، لذلك يُنصح بالتعاملات البنكية الإلكترونية أفضل من التعاملات الورقية والمعدنية.

وأضاف أنه من الصعب التمييز بين إصابات كورونا ونزلات البرد والإنفلونزا إلا عن طريق الفحص عند المخالطة بمصاب كورونا، أو تسجيل درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 38 درجة.

وأكد أن الالتزام بالإجراءات الوقائية (غسل اليدين، لبس الكمام، وضع مسافة آمنة بمقدار مترين) يسهم في تقليل انتشار العدوى.

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