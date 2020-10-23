نصح بالتعاملات البنكية الإلكترونية..
حذّر الدكتور ناصر توفيق، الاستشاري وأستاذ التخدير بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، من خطورة التعامل بالعملات الورقية والمعدنية؛ لاحتمالية نقلها لعدوى فيروس كورونا المستجد.
6\دوقال توفيق في تصريحات لقناة «الإخبارية»: إن الأبحاث تشير إلى أن العملات الورقية قد تحمل فيروس كورونا 3 أيام، أما المعدنية قد تحمل الفيروس 7 أيام، لذلك يُنصح بالتعاملات البنكية الإلكترونية أفضل من التعاملات الورقية والمعدنية.
وأضاف أنه من الصعب التمييز بين إصابات كورونا ونزلات البرد والإنفلونزا إلا عن طريق الفحص عند المخالطة بمصاب كورونا، أو تسجيل درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 38 درجة.
وأكد أن الالتزام بالإجراءات الوقائية (غسل اليدين، لبس الكمام، وضع مسافة آمنة بمقدار مترين) يسهم في تقليل انتشار العدوى.
اقرأ أيضًا
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب: العملات الورقية تحمل كورونا لمدة 3 أيام والمعدنية 7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.