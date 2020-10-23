تكدس بالأسواق ومساكن العمالة ضمن 229 مخالفة لضوابط كورونا بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 724 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، أمس الخميس، أسفرت عن 229 مخالفة لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، وتكدس في الأسواق ومساكن العمالة.

كما رفعت الأمانة 6811 طنًّا من النفايات، وأزالت 3349 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، وغسلت وطهرت وعقمت 725 موقعًا، بمشاركة 440 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، استخدموا 161267 لترًا من المعقمات والمطهرات.

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