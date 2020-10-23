نائب وزير النقل يقف على مشاريع الطرق بـ3 مناطق في المملكة

اختتم نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي جولاته الميدانية التي استمرت ليومين متتاليين على عدد من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها وصيانتها بمناطق جازان وعسير ومكة المكرمة.

وشملت الجولات الطريق الساحلي السريع بمنطقة جازان، ابتداء من طريق جازان - أحد المسارحة جنوبًا وحتى الشقيق شمالاً والوقوف على التقاطعات العلوية الجاري تنفيذها على هذا الطريق، كما شملت طريق جازان - صبيا، وبيش - الدرب، وطريق صبيا - العيدابي ، كما تفقد أعمال الصيانة الجارية لهذه الطرق، والجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية والجودة على الطرق في المنطقة.

ورافق الدلامي خلال جولته كل من مستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ووكيل الوزير للتشغيل والصيانة المهندس طارق الشامي، ومديرو عموم فروع الوزارة في مناطق جازان وعسير ومكة المكرمة.

وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية على الطريق الساحلي من الشقيق مرورًا بمحافظة البرك التي شملت أعمال الصيانة الوقائية للطريق، كما وقف نائب الوزير على مشروع تنفيذ عدد من جسور الأودية الجاري تنفيذها على الطريق الرابط بين محافظة القنفذة وسبت الجارة، والوقوف كذلك على الأعمال الجاري تنفيذها لرفع مستوى السلامة المرورية على التقاطعات السطحية ضمن مبادرات السلامة التي تعكف الوزارة على تنفيذها.

كما شملت الجولة تفقد الطريق الساحلي مرورًا بمحافظات القنفذة والليث حتى الوصول إلى مدينة جدة مروراً بعدد من المراكز الواقعة على الطريق.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها معاليه لمشاريع الطرق في جميع أنحاء المملكة ويتفقد من خلالها سير الأعمال والوقوف على جاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز فيها للاطمئنان على سيرها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة ضمن سعي وزارة النقل على ضمان استمرار أعمالها وإنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطة الزمنية المقررة لها، والارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.