وزارة الدفاع تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلبة المرشحين للكليات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، مواعيد الكشف الطبي للطلبة المرشحين للكليات العسكرية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للكليات العسكرية يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 8/3/1442هـ، وللطلبة المرشحين الجامعيين اعتبارًا من يوم الأحد 15/3/1442هـ.

وأكدت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية بوزارة الدفاع، أن الطلبة المقررِ إجراؤُهم الكشفَ الطبي الثاني اعتبارًا من يوم الأحد 15/3/1442هـ؛ عليهم التقيد بالتعليمات التالية:

– إحضار أصل الهوية الوطنية.

– إحضار صورتين شخصيتين حديثتين مكشوفتَي الرأس مقاسهما (4×6).

– الزي الرياضي (قميص أخضر سادة).

– لا يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومنها الجوال.

فيما أوضحت لجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن الطلبة المقرر إجراؤهم الكشف الطبي الثاني يوم الأحد 8/3/1442هـ؛ عليهم التقيد بالتعليمات التالية:

– إحضار أصل الهوية الوطنية.

– إحضار صورتين شخصيتين حديثتين مكشوفتَي الرأس مقاسهما (4×6).

– الزي الرياضي لكل كلية:

أ– كلية الملك عبد العزيز الحربية (قميص أخضر سادة).

ب– كلية الملك فيصل الجوية (قميص أزرق سادة).

جـ– كلية الملك فهد البحرية (قميص أبيض سادة).

د– كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي (قميص أسود سادة).

– لا يُسمَح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومنها الجوال.

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