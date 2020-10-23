وتم استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المهرب والكمية المضبوطة مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب دوت الخليج بهذه السموم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-القبض على مواطن حاول تهريب 180 كجم من القات المخدر بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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