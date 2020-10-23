3 فتيات وراء اختفاء فتاة الشوقية

كشفت التحقيقات الأولية بشرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة عن وجود ثلاث فتيات ساهمن وراء اختفاء فتاة الشوقية وهروبها من منزلها والذهاب بها إلى محافظة جدة، وأوضح خال الفتاة يزيد لـ" دوت الخليج " "أن الفتيات غير سعوديات من جنسية واحدة واتفقوا على الذهاب إلى جدة والبقاء بأحد الفنادق القريبة من الكورنيش والتجول في المقاهي القريبة من الفندق ولكن بعد تأخرهن وانتشار خبر اختفاء ابنة أختي، ومعرفتهن بذلك هربن لتتجه الفتاة إلى الكورنيش، في وقت متأخر من فجر الجمعة وهو الأمر الذي تم من خلاله إبلاغنا بموقعها ليتم التواصل مباشرة مع الجهات الأمنية والتوجه لإحضارها.

وأضاف أنه منذ إحضارها من جدة تم إجراء كافة الفحوصات الطبية لها وهي بصحة جيدة ، وتم تواصل استشارية نفسية مع الفتاة وتهدئتها وتوجيهها سلوكيا ومعرفيا وذلك من أجل تجاوز هذه الأزمة ، مشيرا بأن صحة والدة الفتاة تحسن وذلك بعد هلعها أثناء فترة غيابها.