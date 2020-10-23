السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يترأس الاجتماع الأول للمجلس التعليمي بالمحافظة



القريات 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

أكد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أهمية المبادرات التي تخدم العملية التعليمية, وضرورة التركيز على تقديم الخدمات اللازمة للمعلمين والاهتمام بهم وتلمس احتياجاتهم، والعمل على تكريم المتميزين منهم ، وكذلك ضرورة التركيز على كل ما من شأنه الرفع من مستويات التحصيل الدراسي للطلبة.

جاء ذلك خلال رئاسته أمس للاجتماع الأول للمجلس التعليمي بتعليم القريات ، بحضور مساعديه، واستعرض خلال الاجتماع أمين إدارة التعليم عايش بن ساير العازمي جدول الأعمال، والذي تضمن عدداً من أوراق العمل بعنوان قارئ اليوم قائد المستقبل، وورقة عمل برنامج وافي، وورقة عمل بعنوان التحصيل الدراسي ، وورقة عمل عن رفع نواتج التعلم ، تلا ذلك العديد من المداخلات المتنوعة من الأعضاء ، وقد خرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي تعزز العملية التعليمية في الميدان التربوي.

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22:43ت م

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