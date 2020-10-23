السعودية اليوم / لبنان تسجّل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة



بيروت 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1534 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 559 وفاة، بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

22:06ت م

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بيروت 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 68479 إصابةً.وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 559 وفاة، بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.// انتهى //22:06ت م0146

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