السعودية اليوم / وزير الصحة البلجيكي يحذر من أن بلاده قد تواجه "تسونامي" من الإصابات بفيروس كورونا



بروكسل 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

حذر وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندينبروك من أن "تسونامي" كبير من الإصابات بفيروس

وقال فاندينبروك في تصريح له اليوم، إن الحالات الجديدة كانت قريبة من "تسونامي" حيث "لم تعد السلطات تسيطر على ما يحدث".

وكانت السلطات البلجيكية قد بدأت منذ الاثنين الماضي تطبيق إجراءات جديدة لمحاولة وقف تفشي الجائحة، من بينها إغلاق جميع المطاعم لمدة أربعة أسابيع.

وبموجب القيود الجديدة أيضاً، لن يُسمح للمقيمين إلا برؤية شخص واحد آخر من خارج منزلهم، ويجب أن يعملوا من المنزل إن أمكن.

// انتهى //

22:04ت م

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بروكسل 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسحذر وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندينبروك من أن "تسونامي" كبير من الإصابات بفيروس كورونا قد يجتاح بلاده قريبًا، وسط ارتفاع أعداد الحالات في جميع أنحاء البلاد.وقال فاندينبروك في تصريح له اليوم، إن الحالات الجديدة كانت قريبة من "تسونامي" حيث "لم تعد السلطات تسيطر على ما يحدث".وكانت السلطات البلجيكية قد بدأت منذ الاثنين الماضي تطبيق إجراءات جديدة لمحاولة وقف تفشي الجائحة، من بينها إغلاق جميع المطاعم لمدة أربعة أسابيع.وبموجب القيود الجديدة أيضاً، لن يُسمح للمقيمين إلا برؤية شخص واحد آخر من خارج منزلهم، ويجب أن يعملوا من المنزل إن أمكن.// انتهى //22:04ت م0145

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