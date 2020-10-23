السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 231 وفاة و 19851 إصابة بفيروس كورونا



مدريد 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

سجلت 231 حالة وفاة و 19851 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالةً، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34752 حالةً منذ بدء الأزمة الصحية.

// انتهى //

21:56ت م

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مدريد 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسسجلت 231 حالة وفاة و 19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالةً، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34752 حالةً منذ بدء الأزمة الصحية.// انتهى //21:56ت م0143

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