السعودية اليوم / اليونان تسجل عشر وفيات و 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

سجلت اليونان عشر حالات وفاة، و841 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 559 حالة وفاة و29057 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

21:35ت م

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أثينا 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسسجلت اليونان عشر حالات وفاة، و841 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 559 حالة وفاة و29057 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //21:35ت م0128

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