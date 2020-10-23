السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 91 وفاة و 19143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



روما 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 91 وفاة و 19143 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى وصول العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 37059 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 484869 حالةً.

// انتهى //

21:32ت م

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روما 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 91 وفاة و 19143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى وصول العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 37059 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 484869 حالةً.// انتهى //21:32ت م0124

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