السعودية اليوم / المغرب تسجل 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 3685 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 73 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3205 حالات وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 157 ألفاً و 175، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 30 ألفاً و036.

// انتهى //

21:18ت م

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الرباط 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها منذ ظهور الجائحة 190 ألفاً و416 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 73 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3205 حالات وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 157 ألفاً و 175، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 30 ألفاً و036.// انتهى //21:18ت م0123

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