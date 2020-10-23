السعودية اليوم / 1,563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات



أبوظبي 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,563 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، وفاة مصاب بالفيروس في البلاد ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 475 حالةً.

// انتهى //

21:17ت م

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أبوظبي 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسسجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 122,273 حالة إصابة.وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، وفاة مصاب بالفيروس في البلاد ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 475 حالةً.// انتهى //21:17ت م0122

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