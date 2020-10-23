السعودية اليوم / تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مالي



باماكو 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

سجلت مالي خلال الساعات الـ24، 12 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان ، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة آلاف و 435 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 شخصاً.

// انتهى //

20:22ت م

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باماكو 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسسجلت مالي خلال الساعات الـ24، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان ، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة آلاف و 435 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 شخصاً.// انتهى //20:22ت م0113

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