2020-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط إصدار رخصة القيادة الخصوصي.

وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إن إصدار رخصة القيادة الخصوصي تتطلب إتمام سن الـ18 عامًا، وألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها، وأيضًا السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.

وضمن الشروط أيضًا، اجتياز اختبار القيادة، ودفع الرسوم، وتسديد المخالفات إن وجدت، ويتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.

ورد المرور على استفسار آخر بشان ارتداء الركاب لأحزمة الأمان، وقال: إن النظام ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم.



شارك الخبر







