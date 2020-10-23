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إخماد حريق في منزل شعبي بمكة المكرمة
لم يوضح المدني أسباب الحريق أو ملابساته
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أخمد الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، حريقًا شب في منزل شعبي خالٍ من السكان في أعلى قمة جبل بشارع المنصور.
ونشر الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.
ولم يوضح المدني أسباب الحريق أو ملابساته.
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