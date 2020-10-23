شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تعلن جدول التشغيل التدريجي لـ33 وجهة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الخطوط السعودية، عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ33 وجهة حتى الآن وذلك للمسافرين المصرّح لهم. وتشمل الوجهات مدنا في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة. وأوصت المسافرين بضرورة زيارة صفحة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها.

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