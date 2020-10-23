مطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية ردًّا على الرسوم المسيئة للرسول

2020-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

هاجم مواطنون ومقيمون وعرب الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم التي نشرتها صحف فرنسية، وذلك عبر العديد من الوسوم، منها “رسولنا خط أحمر”، و”إلا رسول الله”.

وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد قالت: إنها تتابع استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، متعجبة من الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية.

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أنها ستواصل إدانة السخرية من الرسل عليهم السلام، سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، وتؤكد الأمانة العامة أنها تشجب أي أعمال إرهابية ترتكب باسم الدين.

وقال يحيى رياني: “إلّا الرسول فما أنْتُم وإن عَظُمَتْ.. حرّية الرأي أندادٌ له أبَدَا.. ودولةٌ كلّ ما فيها يشينُ بهِ.. لا كرّمَ اللهُ واليها ولا البَلدَا”.

أما هاجد فعلقت على الرسوم المسيئة للرسول وقالت: “ماكرون لم يرَ لمليارين مسلم قيمة. وأنا واحد منهم ولن أشتري بعد اليوم منتج فرنسي، مقاطعة المنتجات الفرنسية، رسولنا خط أحمر”.

أما الداعية البحريني حسن الحسيني فكتب: “الدفاع عن رسول الله ﷺ شرف..لا يناله إلا من أكرمه الله بهذا الشرف..اللهم اجعلنا منهم”.

وبالنسبة إلى الشمراني فقال: “عذرًا إلا رسول الله.. ويقولون عن الإسلام دين إرهاب!”.

وطالب العديد من المواطنين بمقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب الرسوم المسيئة للرسول؛ وذلك للضغط على الرئيس ماكرون للتراجع عن دعمه لتلك الصحف وقياده الحملة ضد النبي الكريم.



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