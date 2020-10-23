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السودان يوافق على إدراج حزب الله ضمن قائمة الإرهاب
بعد إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال مسؤول أمريكي، في تصريحات خاصة لقناة “العربية”، الجمعة: إن السودان وافق على إدراج حزب الله ضمن قائمة الإرهاب.
وتأتي الخطوة بعد إعلان تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل بشراكة أمريكية، الجمعة.
واتفقت إسرائيل والسودان، الجمعة، على بدء علاقات اقتصادية وتجارية، وذلك بعد معاهدات مماثلة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.
وتحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، بشكل مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان مشترك أن ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو ناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.
وأضاف: “اتفاق زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيًّا على الزراعة”.
وأفاد البيان أن “واشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان وتخفيف أعباء ديونه”.
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