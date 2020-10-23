2020-10-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن اتفاق السودان وإسرائيل على البدء في علاقات بينهما.

وذكر بيان مشترك أن ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا اليوم، وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وأضاف بيان قادة أمريكا والسودان وإسرائيل أن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية، مع التركيز مبدئيًّا على الزراعة.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان، وتخفيف أعباء ديونه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يتوقع انضمام دول كثيرة لاتفاقات السلام خلال أسابيع أو أشهر، مشيرًا إلى رغبة 5 دول بالانضمام للسلام مع إسرائيل.

واعتبر أن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات خطوة رئيسية أخرى نحو بناء السلام في الشرق.

من جانبه، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن دائرة السلام في المنطقة تتوسع بشكل سريع.

وقال نتنياهو: شجاعة قادة السودان ساهمت بالوصول للسلام، مضيفًا: في العاصمة السودانية تبنت الجامعة العربية عام 1967 اللااءت الثلاث.. واليوم الخرطوم تقول نعم للتطبيع مع إسرائيل.



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