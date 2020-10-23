مناظرة ترامب وبايدن تقدم فرصة من ذهب للرئيس

2020-10-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

انتهت المناظرة الأخيرة بين المرشحين الرئاسيين بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي نظمت في مدينة ناشفيل، بشكل أفضل من المناظرة الأولى، لكن يبدو أن مناظرة ترامب وبايدن ورغم أنها أكثر تنظيمًا، إلا أنها لم تؤثر في الشارع.

وخلال مناظرة ترامب وبايدن ارتكب المرشح الديمقراطي أخطاء من الممكن أن يستغلها ضده منافسه الجمهوري للتشكيك في قدراته العقلية، حيث قالت شبكة فوكس نيوز: إن جو بايدن قد صدم مشاهدي المناظرة التي جمعته فجر اليوم الجمعة مع منافسه الرئيس ترامب بإشارة غريبة إلى الزعيم النازي أدولف هتلر.

وكان ترامب قد تحدث عن علاقته برئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، وقال: “لسنا في حرب وعلاقتنا جيدة”، وأضاف أن وجود علاقات جيدة مع قادة الدول الأخرى أمر جيد، ورد بايدن قائلًا: “هذا مثل القول بأن لدينا علاقة جيدة مع هتلر قبل أن يغزو أوروبا فس الواقع”.

وأشارت فوكس نيوز إلى أنه بعد ذكر اسم الزعيم النازي القاتل تصدر اسم المرشح تريندات السوشيال ميديا، حيث لم يستطع المشاهدون أن يصدقوا أن بايدن أشار إلى واحد من أشهر الحكام المستبدين في التاريخ.

وبعد مناظرة ترامب وبايدن نشرت فوكس نيوز بعض الآراء على تويتر فقد أعرب عدد من المستخدمين عن صدمتهم مما فعله بايدن، وقال مارك ليفين: “هل قال بايدن إننا لدينا علاقة جيدة مع هتلر في مرحلة ما، لا لم نفعل يا جو”.

وقال آخر: “أريد أن أتقصى حقيقة إن كان لدينا علاقة طيبة مع هتلر”، وقال آخر: “عذرًا متى كان لدينا علاقة جيدة مع هتلر، هذا منافٍ للتاريخ للغاية”.

وكان بايدن قد انتقد ترامب بسبب علاقته مع زعيم كوريا الشمالية ووصف الأخير بأنه بلطجي، وقال بايدن في إشارة إلى ترامب: “ماذا فعل، لقد أضفى نوعًا من الشرعية على كوريا الشمالية بلقاءاته مع كيم جونج أونج”.

ووصف بايدن اجتماعات ترامب مع كيم بأنها صور فوتوجرافية لم ينتج عنها بعد أي التزامات ملموسة من كوريا الشمالية.



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