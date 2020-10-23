2020-10-23

اتفاق بين السودان وإسرائيل على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية

متابعات الخليج 365 - متابعة

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بشكل مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر بيان مشترك أن ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا اليوم وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وأضاف: “اتفاق زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيًّا على الزراعة”.

وتابع: “وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة”.

كما أشار البيان إلى أن “أمريكا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان”.

وقال ترامب: إن “السودان عازم على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل؛ مما يجعلها ثالث دولة عربية تفعل ذلك في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات”.

كما توقع الرئيس الأمريكي انضمام دول كثيرة لمسار السلام خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.



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