، الأمير تركي بن طلال يقف ميدانيًّا على جهود احتواء حريق "تنومة" ،

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وقف الأمير تركي بن طلال ميدانيًّا على الأعمال المقدمة والجهود التي تبذلها الجهات المختلفة لاحتواء حريق تنومة، بعد أن أتم أبطال الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة ضمن أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير، 50 ساعة عمل متواصلة لإخماد الحريق.
وكانت شركة "أرامكو" قد شاركت صباح اليوم بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير، ومساندة الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ.
أمير عسير الأمير تركي بن طلال
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 08:55 PM
50 ساعة عمل متواصلة للجهات المشاركة في إخمادهالأمير تركي بن طلال يقف ميدانيًّا على جهود احتواء حريق "تنومة"
وقف الأمير تركي بن طلال ميدانيًّا على الأعمال المقدمة والجهود التي تبذلها الجهات المختلفة لاحتواء حريق تنومة، بعد أن أتم أبطال الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة ضمن أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير، 50 ساعة عمل متواصلة لإخماد الحريق.
وكانت شركة "أرامكو" قد شاركت صباح اليوم بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير، ومساندة الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ.
، الأمير تركي بن طلال يقف ميدانيًّا على جهود احتواء حريق "تنومة" ،
المصدر : الخليج 365
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