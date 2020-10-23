شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تحديثات جديدة على تطبيق «اعتمرنا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور باسم قاضي عن العمل على دراسة لإجراء تحديثات على تطبيق"اعتمرنا".

وقال في تصريحات تلفزيونية: "يتم في الوقت الحالي دراسة تجربة تطبيق "اعتمرنا" وعدد مستخدميه والسلبيات والإيجابيات الخاصة به".

وأضاف: " يعكف في الوقت الحالي على دراسة إمكانية فصل العمرة عن الصلاة في التطبيق، بحيث تكون الصلاة غير مقيدة به".

وأشار إلى أنه تم تكوين فريق لرصد مدى رضا الحجاج والمعتمرين عن آلية أداء المناسك في ظل جائحة كورونا.