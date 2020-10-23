شكرا لمتابعة خبر عن آمال المعلمي: عرفت باختياري سفيرة خلال فترة الحجر.. وشعرت برهبة لحظة أداء القسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت سفيرة المملكة في النرويج، آمال المعلمي، أنها عرفت باختيارها سفيرة خلال فترة الحجر بسبب كورونا ، مؤكدة أنها شعرت برهبة لحظة أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضحت المعلمي في حديثها لقناة "إم بي سي"، أنها لا تتذكر كيف وقفت وماذا قالت وكيف انتهت، على الرغم من أن اللقاء أمام الملك كان افتراضياً.

وأضافت أنها عرفت باختيارها سفيرة خلال فترة الحجر بسبب كورونا من قبل أخيها مندوب المملكة في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، مشيرة إلى أنه بعد تخفيف الإجراءات ذهبت لمنزل شقيقها عدنان وصادف وصول أخيهما عبد الله من أمريكا، وأثناء سلامها عليه همس في أذنها وقال لها مبروك اختيارك سفيرة، ولم تتحدث عن الخبر إلا بعد صدور الأمر الملكي.