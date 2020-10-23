شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السعدون: غابات تنومة ستستعيد حيويتها تدريجيًا وتدخلنا مرتبط بدراسة الموقع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

كشف مدير إدارة الغابات والتشجير المستشار قتيبة السعدون، عن مراحل تأهيل الغابات المتأثرة بالحريق في تنومة.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن إعادة التأهيل تتطلب دراسة الموقع دراسة تامة، ومعرفة أنواع الأشجار والحشائش والنباتات التي كانت تنمو في الموقع.

وأضاف أنه بعد دراسة الموقع بشكل علمي واجتماعي يتم وضع خطة لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وكافة البيئات التي لحق بها الأذى.

وأشار إلى أن الإدارة تقوم بتقييم الموقع في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن هناك اختلاف في الحشائش والنباتات وكل منها تحتاج إلى خطوات معينة في إعادة التأهيل.

وأفاد بأن مرحلة الدراسة هي المرحلة الأساسية لمعرفة الخطوات القادمة في التأهيل، وإذا كان لابد من تدخل الإنسان فسيظهر في مرحلة الدراسة.

وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير، النقيب محمد السيد، أن الفرق العاملة على إخماد الحريق تمكنت من السيطرة على الحريق من الجهتين الجنوبية والغربية.

ونبه بوجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية، مؤكداً أن الجهود مازالت مستمرة لإخمادها .