شكرا لمتابعة خبر عن بلاغ يقود مرور جدة لضبط قائد مركبة مارس التفحيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قاد بلاغ من مواطن، مرور جدة إلى ضبط قائد مركبة مارس التفحيط، ويقوم بنشرها على منصة "التيك توك" للتباهي.

وكان مواطن قد وثق مقطع فيديو وتوجه ببلاغ إلى المرور قال فيه: " مرور محافظة جدة ، جمس يوكن الموديل مابين ٢٠٠١ الى ٢٠٠٦ ، يوثق ممارسته للتفحيط ويقوم بنشرها على منصة "التيك توك" متباهياً بما يفعل".

وتفاعل المرور مع البلاغ، وأعلن أنه تمكن من ضبط قائد المركبة، وتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام