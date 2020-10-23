شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

ويتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة، وأجزاء من منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

وأوضح التقرير أن مدينة جدة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد أبها أقل درجة حرارة وهي 24 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .