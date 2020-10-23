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شكرا لقرائتكم اعتماد صرف 17 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات محايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اعتماد صرف 17 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات محايل
سيتم إيداعها في حسابات أولياء الأمور يوم الأحد القادم
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمبلغ إجمالي 17 مليون ريال لشهر محرم لعام 1442هـ، وسوف يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات يوم الأحد القادم.
وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير إلى أمير منطقة عسير تركي بن طلال لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة وإلى وزير التعليم حمد آل الشيخ والجهات المختصة في الوزارة.
كما قدم خالص شكره وتقديره لمساعدة للشؤون المدرسية، وكافة الزملاء في قسم خدمات الطلاب، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأقسامها وتقنية المعلومات على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.
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