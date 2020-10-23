الأمريكيون ينتظرون ثلاثة أيام للحصول على نتائج اختبار فيروس كورونا

2020-10-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأمريكيين ينتظرون ما يقرب من ثلاثة أيام للحصول على نتائج اختبار فيروس كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون أن متوسط ​​وقت انتظار ظهور النتائج قد انخفض من أربعة أيام في إبريل إلى 2.7 أيام في سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك ، ينتظر البالغون من السود في الولايات المتحدة يومًا كاملًا تقريبًا أكثر من البالغين البيض للحصول على نتائج الاختبار.

نتائج مشجعة ولكن:

ويقول الفريق، بقيادة جامعة روتجرز في نيوجيرسي: إنه في حين أنه من المشجع أن نرى أوقات الانتظار تتناقص، إلا أنه هذا المعدل بطيء أيضًا للكشف عن نتائج المسحات، مما قد يسمح للفيروس بالانتشار أكثر دون رادع ويؤخر جهود الحد من الوباء.

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ويستطلع المشروع المشترك بين جامعة روتجرز وجامعة نورث إيسترن وجامعة هارفارد وجامعة نورث وسترن الرأي العام المتعلق بموضوعات بفيروس كورونا.

تراجع أوقات الانتظار:

وأجرى الفريق استطلاعًا على أكثر من 52000 شخص في جميع الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة، وأظهرت النتائج أن نتائج وقت الانتظار تراجعت من 4.4 أيام في مارس إلى 2.7 أيام في سبتمبر.

ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب زيادة عدد الاختبارات وزيادة مواقع الاختبار والمزيد من المعلومات حول كيفية ومكان الاختبار، ومع ذلك، كانت هناك تباينات بين الأجناس عندما يتعلق الأمر بأوقات انتظار نتائج اختبار فيروس كورونا.

تباين ظهور النتائج:

وقال الأمريكيون البيض والآسيويون الذين شملهم الاستطلاع: إنهم انتظروا متوسط ​​3.5 و3.6 أيام على التوالي للحصول على نتائجهم.

وبالمقارنة، انتظر الأمريكيون السود حوالي 4.4 أيام للحصول على نتائجهم، بينما انتظر اللاتينيون بمعدل 4.1 أيام، وهذا يعني أن بعض الأقليات تنتظر يومًا كاملًا تقريبًا أطول من القوقازيين للحصول على نتائجهم.



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