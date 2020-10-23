تعيين المهندس إبراهيم العمر مديرًا لـ الخطوط الجوية السعودية

2020-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قرارًا بتعيين المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مديرًا عامًا للمؤسسة.

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يأتي ذلك اعتبارًا من تاريخ 24 / 10 / 2020 خلفًا لسامي بن علي سندي الذي ينتهي تكليفه كمدير عام للمؤسسة بتاريخ اليوم 23 / 10 / 2020 م.

وقدم المجلس شكره للأستاذ سامي سندي على الجهود المبذولة خلال فترة تكليفه بإدارة المؤسسة، متمنيًا التوفيق للمهندس إبراهيم العمر.

وسبق للعمر وهو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير القادة بجامعة هارفارد أن تقلد العديد من المناصب القيادية في العديد من الشركات والهيئات كان آخرها محافظ الهيئة العامة للاستثمار.



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