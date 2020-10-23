شكرا لقرائتكم الربيعة يستعرض المشاريع الصحية في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-23 الربيعة يستعرض المشاريع الصحية في عسير استعرض المشاريع المنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير. وعقد الربيعة اجتماعًا خلال الزيارة بمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وعدد من مديري الإدارات، استعرض خلاله المشاريع المُنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة عسير. Advertisements وأكد وزير الصحة على أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة، وذلك من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة.

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