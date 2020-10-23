الخارجية الكويتية تستدعي السفير المصري على خلفية تصريحات مسيئة

2020-10-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

استدعت الخارجية الكويتية السفير المصري لدى الكويت للاحتجاج على التصريحات المسيئة الصادرة على لسان أحد المسؤولين المصريين.

وصرح نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، بأنه تم استدعاء السفير المصري لدى الكويت، ظهر اليوم الجمعة، في مقر وزارة الخارجية في أعقاب الإساءات التي صدرت مساء أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان معاون وزيرة القوى العاملة المصرية.

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وبحسب صحيفة القبس نقل نائب وزير الخارجية استنكار واستياء ورفض الكويت لصدور مثل هذه الإساءات ومن مسؤول رسمي في الدولة والتي استهدفت الكويت ورموزها.

وأضاف الجارالله بأن الوزارة طلبت رسميًا من السلطات المصرية بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من وراءها للتحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعد ما تعرضت له من مساس.

وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتية بأنه قد أبلغ السفير بأن الوزارة ستتابع ما سوف تتخذه السلطات المصرية من إجراءات والتي في ضوئها ستحتفظ بحقها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع هذه الإساءات للكويت ورموزها وإعادة الاعتبار للعلاقة الأخوية بين البلدين وضمان عدم المساس بها.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن رفضه واستنكاره لهذه الإساءات بحق دولة الكويت ورموزها، مؤكدًا بأنه قد تلقى اتصالًا اليوم الجمعة من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا من خلاله عزم السلطات المصرية على اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.



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